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Ответы на вопросы
Какой размер комиссии по заказам?
Разные заказы имеют разную стоимость, в зависимости от сложности. Средний размер комиссии 20-30%. Вы будете знать стоимость и процент комиссии заранее — до того, как возьмёте этот заказ.
Как мастер получает оплату?
Мастер получает полную оплату от клиента — наличными или на карту. После этого он перечисляет комиссию компании.
Как мастер оплачивает заказ?
У мастера есть личный кабинет и счёт в нём. Счёт можно пополнить банковской картой. После выполненного заказа цена заказа списывается с баланса в личном кабинете мастера. Баланс нужно пополнять каждый раз после заказа или держать на нём депозит. Если мы прекращаем сотрудничество, вы сможете вывести оставшиеся на депозите деньги.
Кто определяет цену работ?
Стоимость работ рассчитывается по прайс-листу. Цены фиксированные.
Нужно ли пополнять баланс заранее, чтобы получать заказы?
Не нужно.
Предоставляете ли вы расходные материалы?
Мелкие расходные материалы мастер покупает сам, они включены в стоимость заказа. Крупные материалы покупает клиент.
Входят ли запчасти/расходники в стоимость работ?
Да, если это мелкие расходные материалы, которые включены в стоимость работ. Например, клеммы, шурупы, саморезы, герметик (там, где его расход невелик). Крупные материалы, например, гибкая подводка, не включены в стоимость работ и покупаются клиентом отдельно.
Оплачивается ли дополнительно дальний выезд на заказ?
Мы стараемся подбирать мастеров в том районе или городе, где сделан заказ. Поэтому дальние выезды не оплачиваются.
Есть ли минимальное количество заказов, которые нужно выполнять в месяц?
Нет, такого ограничения нет.
Можно ли работать с напарником?
Можно, но напарника мы тоже зарегистрируем, и ему нужно будет соблюдать правила компании. Напарник не может приехать к клиенту без вас.
Можно ли работать бригадой?
Нет. Но если у вас небольшая бригада — 2-3 человека, мы можем зарегистрировать вас как мастера и напарников. На объект ваши работники не могут выезжать без вас.
Могу ли я передать заказ коллеге?
Нет. Вы можете взять на заказ коллегу в качестве помощника. Но только если ваш коллега зарегистирован у вас в анкете.
К кому обращаться, если возникли вопросы на заказе / по заказу?
Каждый заказ контролирует администратор. Вопросы по заказу вы всегда сможете решить с ним. Также вы можете обратиться с службу поддержки специалистов по телефону или чату в личном кабинете.
Кто решает возможные конфликтные ситуации с клиентом (не оплатили работу, клиент негативно настроен)?
Служба поддержки специалистов всегда разбирается в конфликтных ситуациях. Если клиент не прав и не оплатил заказ, мастер получит компенсацию по заказу.
Кто доставляет материалы клиенту?
Обычно материалы доставляет сам клиент до приезда мастера. Небольшие запчасти, типа гибкой подводки, деталей для ремонта, вы можете докупить сами по договорённости с клиентом. Закупка материалов будет оплачена вам отдельно в размере 500 руб.
Нужно ли платить налог для самозанятых?
Руки не передают информацию в ФНС, но мы рекомендуем вам встать на учёт в налоговой. Встав на учёт, вы легализуете свою деятельность, а значит сможете получать справки о доходах, которые нужны, например, для кредитов, ипотеки и визы.
Могу ли я устроиться в Руки по трудовой книжке?
Мы сотрудничаем на основании договора-оферты, согласно которому компания ищет и привлекает для вас клиентов. Мы не делаем записи в трудовой книжке.
У вас есть мобильное приложение для мастеров?
Да, вы можете скачать его в Google Play или в AppStore. В приложении вы сможете подбирать заказы, получать предложения от нас и откликаться на них, отправлять отчёты и оплачивать заказы.
Вышлем инструкции,
прайс-листы и форму записи на интервью в течение трёх дней.