У мастера есть личный кабинет и счёт в нём. Счёт можно пополнить банковской картой. После выполненного заказа цена заказа списывается с баланса в личном кабинете мастера. Баланс нужно пополнять каждый раз после заказа или держать на нём депозит. Если мы прекращаем сотрудничество, вы сможете вывести оставшиеся на депозите деньги.